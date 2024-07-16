Режиссер Олег Трофим рассказал об особенностях жанрового кино

Режиссер франшизы "Майор Гром" Олег Трофим рассказал об особенностях жанрового кино. Он отметил, что первая часть саги была более "глянцевой и формальной", при этом она была проще с точки зрения фактуры и глубины драматизма.

Второй фильм сделали более драматичным, так как российский зритель, по мнению Трофима, любит смотреть, как страдает главный герой.

Большое интервью с Олегом Трофимом выйдет во вторник, 16 июля, в эфире телеканала Москва 24.