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16 июля, 11:45

Культура

Режиссер Олег Трофим рассказал об особенностях жанрового кино

Режиссер Олег Трофим рассказал об особенностях жанрового кино

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Режиссер франшизы "Майор Гром" Олег Трофим рассказал об особенностях жанрового кино. Он отметил, что первая часть саги была более "глянцевой и формальной", при этом она была проще с точки зрения фактуры и глубины драматизма.

Второй фильм сделали более драматичным, так как российский зритель, по мнению Трофима, любит смотреть, как страдает главный герой.

Большое интервью с Олегом Трофимом выйдет во вторник, 16 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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