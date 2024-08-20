В "Зарядье" открылась выставка "Находки в реставрации"

В Старом Английском дворе в парке "Зарядье" открылась выставка под названием "Находки в реставрации". Экспозиция работает в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

На выставке представлено более 200 экспонатов, которые нашли мастера-реставраторы во время работ на различных объектах культурного наследия. Среди них элементы декора, старинные предметы быта, фотографии, документы и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.