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20 августа, 16:00

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Неделя финансовой грамотности стартует в "Зарядье" 23 августа

Неделя финансовой грамотности стартует в "Зарядье" 23 августа

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Москвичей приглашают посетить Неделю финансовой грамотности, которая стартует в пятницу, 23 августа, в парке "Зарядье". Масштабный просветительский марафон для всей семьи пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Посетители смогут получить теоретические знания, а также практические навыки. Кроме того, на индивидуальные вопросы ответят представители Минфина РФ, Роспотребнадзора, службы финансового уполномоченного, а также Федеральный налоговой службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений Дуко
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