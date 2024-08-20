Неделя финансовой грамотности стартует в "Зарядье" 23 августа

Москвичей приглашают посетить Неделю финансовой грамотности, которая стартует в пятницу, 23 августа, в парке "Зарядье". Масштабный просветительский марафон для всей семьи пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Посетители смогут получить теоретические знания, а также практические навыки. Кроме того, на индивидуальные вопросы ответят представители Минфина РФ, Роспотребнадзора, службы финансового уполномоченного, а также Федеральный налоговой службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.