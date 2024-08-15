Более 110 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве

С начала сезона проката пользователи кикшеринга получили больше 110 тысяч штрафов. При этом еще 118 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные несоблюдения правил. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Одними из самых частых нарушений за последние пять месяцев стали езда на одном самокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу или парковка в неположенном месте.

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