Минздрав предложил запретить управлять транспортом при расстройстве сексуального поведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России хотят утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, в который войдут расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации. С соответствующей инициативой выступил Минздрав, документ опубликован на портале правовых актов.

Ведомство предложило внести в перечень такие расстройства сексуального предпочтения, как фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, а также расстройства половой идентификации, включающие транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

Помимо этого, в список войдут 10 наименований групп заболеваний, например органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, а также эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

В случае подписания распоряжения, оно должно будет вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Между тем у водителей, покинувших место ДТП, могут появиться смягчение санкций. На сегодняшний день оставление места ДТП водителем грозит ему лишением прав на срок от 1 до 1,5 года либо арестом до 15 суток. Сейчас поступило предложение, помимо лишения прав, ввести за данный проступок штраф в 10 тысяч рублей, а также отменить нижнюю планку срока, на который нарушитель может быть лишен водительского удостоверения.