Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 22:30

Общество

Москвичи перевели в Курскую область 4 млн рублей через сайт "Миллион призов"

Москвичи перевели в Курскую область 4 млн рублей через сайт "Миллион призов"

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"Москва помогает" продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

Сбор помощи для пострадавших в Курской области продолжается по всей Москве. Жители столицы могут помочь через сайт "Миллион призов". С помощью сайта москвичи за сутки перевели пострадавшим в Курской области более четырех миллионов рублей.

Кроме того, необходимые вещи можно принести в пункты приема "Москва помогает". Требуются детские товары, средства личной гигиены, постельное белье, подушки, одеяла, бытовая химия, трикотажная одежда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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