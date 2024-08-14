Москвичи перевели в Курскую область 4 млн рублей через сайт "Миллион призов"

Сбор помощи для пострадавших в Курской области продолжается по всей Москве. Жители столицы могут помочь через сайт "Миллион призов". С помощью сайта москвичи за сутки перевели пострадавшим в Курской области более четырех миллионов рублей.

Кроме того, необходимые вещи можно принести в пункты приема "Москва помогает". Требуются детские товары, средства личной гигиены, постельное белье, подушки, одеяла, бытовая химия, трикотажная одежда.

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