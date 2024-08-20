Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Свыше восьми тысяч услуг по развитию карьеры оказали с марта 2023 года в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. О востребованности такого направления написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты помогают составить резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также готовят к собеседованию и организуют встречи с работодателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.