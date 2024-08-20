Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

20 августа, 07:45

Новости

Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Собянин: в пойме реки Котловки создается спорткластер и зона отдыха 

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Свыше восьми тысяч услуг по развитию карьеры оказали с марта 2023 года в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. О востребованности такого направления написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты помогают составить резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также готовят к собеседованию и организуют встречи с работодателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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