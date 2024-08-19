Эксперт Степанов: "Москва 2030" показывает, какие культурные проекты ждут город в будущем

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке лектория "Город будущего" смогут узнать, как будут развиваться наука, спорт и другие сферы столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил журналист, экскурсовод Евгений Степанов.

"Здесь все желающие могут увидеть, как уже сейчас используется современные технологии во всех сферах жизни столицы. Одна из знаковых площадок – ГЭС-2, место, где архитектурные особенности столицы встречаются с достижениями современной культуры. В рамках форума-фестиваля здесь работает лекторий "Город будущего", где можно узнать, как будет развиваться столичная наука, спорт, гастрономия и много другое, то есть буквально – заглянуть в будущее", – сказал он.

Кроме того, в рамках мероприятия можно узнать о поддержке архитектурного наследия столицы и о культурных проектах будущего, добавил Степанов.

"Одна из особенностей стратегии развития Москвы до 2030 года – внимание к истории, культуре и архитектуре города Москвы. О том, куда движется столица, как реализуется поддержка архитектурного наследия, какие культурные проекты ждут нас в будущем, можно узнать на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", – отметил он.

Кинотеатр-лампочку представят на форуме-фестивале "Москва 2030" в "Лужниках". Подготовкой одной из самых необычных площадок фестиваля занимался комплекс городского хозяйства Москвы. Сотрудники ведомства создали чудо-город с аттракционами, играми, мастер-классами и бассейном. Посетить его можно с 12:00 по будням и с 10:00 в выходные дни.

