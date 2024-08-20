Три больших события пройдут в ближайшие дни на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

В ближайшие дни гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут стать участниками таких больших событий, как Неделя финансовой грамотности, Неделя кино и международный вокальный конкурс "Московская a cappella", передает портал мэра и правительства столицы.

23 августа в парке "Зарядье" на площадке "Заповедного посольства" состоится открытие Недели финансовой грамотности. Жители и гости Москвы смогут посетить свыше 150 мероприятий, в числе которых состоятся лекции, квизы, мастер-классы, встречи с экспертами и тематические консультации, а также цифровые выставки, кинолектории и деловые игры. Их участникам представится возможность расширить свой финансовый кругозор, а также получить новые теоретические знания и практические навыки. Слушатели также смогут задать экспертам различные вопросы, связанные с личными финансами.

В рамках проекта, который будет длиться до 29 августа с 10:00 до 21:00 гости смогут пройти экспресс-тест "Финансовый чекап". Посетителям представится возможность проверить свой уровень финансовых знаний. После прохождения тестирования гости получат персональные рекомендации по дальнейшему самообразованию и материалы, которые будут полезны для изучения. Также все участники мероприятия получат маршрутный лист с заданиями и призы за их выполнение. При этом 26 августа тестирование можно будет пройти с 12:00.

23 августа в 13:00 гости фестиваля смогут принять участие в "Финансовом квизе". Посетителей разделят на группы и в формате деловой игры зададут им вопросы о денежных средствах, страховании, инвестировании и финансовом мошенничестве. Та команда, которой удастся набрать наибольшее количество баллов, получит призы.

В этот же день на площади Революции с 12:00 до 20:00 будет проводиться международный музыкальный фестиваль-конкурс "Московская a cappella". Участвовать в нем будут сотни российских и иностранных артистов.

Большое количество заявок организаторы получали из разных городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Абакана, Севастополя, Белгорода, Тюмени, Перми, Таганрога, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Владикавказа и прочих. Среди зарубежных гостей на конкурсе будут выступать артисты из Китая, Филиппин, ЮАР, Кубы, Аргентины, Индонезии, Намибии, Замбии, Анголы, Белоруссии и других государств.

Музыкантам предстоит исполнить вокальные композиции без аккомпанемента. Послушать их выступления москвичи и гости столицы смогут на фестивальных площадках практически во всех округах города.

Также 23 августа стартует и Московская международная неделя кино. Она будет длиться до 28 августа и должна стать одним из наиболее масштабных киномероприятий года. На 100 московских площадках пройдет свыше 300 концертов и шоу, а также экскурсий, мастер-классов и сеансов российских и зарубежных фильмов. Кроме того, гости смогут принять участие в интенсивах по актерскому и сценарному мастерству, операторскому искусству и технике нанесения грима, которые пройдут в мобильных съемочных павильонах.

Гиды организуют для посетителей театрализованные и аудиоэкскурсии по местам, в которых проходили съемки различных кинолент. Также в этот период пройдут 10 тематических фестивалей, в рамках которых зрители смогут посмотреть фильмы разных жанров.

В рамках деловой программы на площадке "Цифровое деловое пространство" выступят представители киноиндустрии, которые прибудут в Москву более чем из 40 стран, в том числе Египта, Ирана, Китая, Таиланда и Турции.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" работают и другие площадки, общее число которых превышает 30. Так, ежедневно, за исключением понедельника, с 12:00 в парке искусств "Музеон" проводится экскурсия "Времена и эпохи". Гости фестиваля могут окунуться в атмосферу XVII века, посетить избу и принять участие в детских настольных и подвижных играх.

На Тверском бульваре посетители смогут побывать на выставке-продаже одежды и аксессуаров, которые были созданы российскими дизайнерами. Свыше 200 локальных брендов со всей страны привезли свои творения в центр Москвы. В торговых шале гости смогут подобрать одежду на любой вкус, а также увидят необычные аксессуары, уникальные подарки, товары для дома и прочие необычные изделия. Выставка-ярмарка открыта с 12:00 до 20:00.

Кроме того, 19 августа стартовало голосование за лучшие граффити среди финалистов номинации "Арт-бульвар" в конкурсе "Стены". 20 уникальных произведений стрит-арта можно увидеть на больших кубах, которые располагаются на Тверском бульваре. Проголосовать за понравившиеся работы можно на портале "Активный гражданин". Победителей планируется объявить и наградить в День города.

Уже 20 августа в 17:00 в большом амфитеатре парка "Зарядье" состоится интерактивный литературно-поэтический концерт "Наш Маяковский". Гости смогут погрузиться в мир произведений поэта с помощью актеров Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Музыкальное сопровождение будет обеспечено группой "Гоголь-Моголь".

Также 23 августа на парящем мосту в "Зарядье" будет организован показ работ молодых дизайнеров Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Попасть на это мероприятие гости столицы и москвичи смогут после прохождения предварительной регистрации. Начало запланировано на 18:00.

Вместе с тем семьи с детьми смогут побывать в "Лужниках", где 24 и 25 августа будет проводиться квиз "Ты – часть экономики Москвы". С 14:30 до 21:00 в павильоне "Экономика Москвы" гостям предстоит отвечать на вопросы, а те, кто наберет больше всего правильных ответов, получат фирменные призы.

Между тем с 22 по 24 августа в столице пройдет акция "День без турникетов. Москва 2030". В ней примут участие более чем 130 площадок, 45 из которых присоединятся впервые.