Собянин рассказал о медицинских разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Живую кожу", которую применяют для лечения ожогов и длительно незаживающих ран, готовится выпустить одна из медицинских компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва". Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, такая кожа будет поставляться в столичные и российские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф.

Также известно, что еще одна из компаний-резидентов "Технополиса "Москва" работает над созданием мобильного аппарата ИВЛ, а третья фирма готовится запустить производство первого российского оксигенатора – устройства, которое насыщает кровь кислородом.

Сергей Собянин уточнил, что в столице формируется мощнейший фармацевтический кластер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.