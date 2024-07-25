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25 июля, 14:30

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Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

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Поступившие на службу в Москве контрактники получат новые выплаты. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

По этому указу военные получают единовременную выплату правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей. При этом их денежное довольствие в зоне СВО составляет от 210 тысяч в месяц в зависимости от звания, должности и выслуги лет. Кроме того, установленные ранее городом меры поддержки в виде ежемесячной выплаты из столичного бюджета в размере 50 тысяч рублей сохранятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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