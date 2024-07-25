Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Почти половина заключенных в 2023 году венчурных сделок прошли при участии города. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки является Фонд развития венчурного инвестирования Москвы. О его работе написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

С 2012 года Фонд реализует программу выдачи льготных займов московским технологическим проектам. За это время ей воспользовалось более 100 компаний.

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