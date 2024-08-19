Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 15:15

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Две обновленные поликлиники откроют осенью в районе Зюзино

Две обновленные поликлиники откроют осенью в районе Зюзино

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Осенью в районе Зюзино откроют две обновленных поликлиники – детскую и взрослую. Ход реконструкции осмотрел Сергей Собянин.

Ремонт обоих зданий начали в ноябре прошлого года. После открытия поликлиники перейдут на новый московский стандарт работы. Во взрослой пациентов будут принимать около 30 врачей. Кабинеты оснастят новым оборудованием. Откроют зоны профилактики и аптечный пункт. Территорию благоустроят.

Здание детской поликлиники практически полностью перестроили. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организуют отдельный вход через фильтр-бокс. Врачи смогут применять современные виды диагностики. Для молодых родителей планируют открыть комнату здорового ребенка, чтобы обучать уходу за новорожденными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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