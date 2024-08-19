Собянин рассказал об уникальных архитектурных решениях в рамках реновации

В Москве создают индивидуальные проекты фасадов домов по реновации. Специалисты подбирают уникальные цвета, детали и материалы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Несмотря на существование утвержденных стандартов отделки и благоустройства, каждый дом по реновации получает свое архитектурное исполнение. Например, фасад жилого комплекса на улице Гаврикова украсят сложным декором, а на улице Николая Химушина – сделают волнистым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.