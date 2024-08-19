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19 августа, 14:15

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Собянин осмотрел ход работ по созданию спортивного кластера в Котловке

Собянин осмотрел ход работ по созданию спортивного кластера в Котловке

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У жителей Котловки скоро появятся спортивный кластер и зона отдыха общей площадью 19 гектаров. Объект готов на 90%, работы должны закончить до конца месяца. 19 августа Сергей Собянин проверил, как идет благоустройство кластера.

Проект запустили в 2023 году. На данный момент работают площадки для прогулок, отдыха, занятий спортом и пешеходные маршруты от Нахимовского проспекта до Нагорного бульвара. Готово и полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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