Инвесторы отреставрировали 12 из 27 исторических помещений в Москве

Из 27 помещений в столичных исторических зданиях инвесторы отреставрировали 12. Например, в порядок привели большую часть доходного дома Синицына в Благовещенском переулке.

В данный момент работы идут еще в 15 исторических зданиях столицы. Среди них – объект культурного наследия федерального значения дом на Маросейке конца XVIII века. Раньше он был жилым, теперь в нем расположены коммерческие помещения и организации.

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