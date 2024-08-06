06 августа, 23:55Город
Инвесторы отреставрировали 12 из 27 исторических помещений в Москве
Из 27 помещений в столичных исторических зданиях инвесторы отреставрировали 12. Например, в порядок привели большую часть доходного дома Синицына в Благовещенском переулке.
В данный момент работы идут еще в 15 исторических зданиях столицы. Среди них – объект культурного наследия федерального значения дом на Маросейке конца XVIII века. Раньше он был жилым, теперь в нем расположены коммерческие помещения и организации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.