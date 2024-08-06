Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 23:55

Город

Инвесторы отреставрировали 12 из 27 исторических помещений в Москве

Инвесторы отреставрировали 12 из 27 исторических помещений в Москве

Как проходят первые дни форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

"Это Москва. Социальный блок": яхта и парус

"Город без окраин": Замоскворечье

"Моя Москва": Александр Мохов. Часть вторая

"Мой район. Новости": маршрут "Нестарый Арбат" разработали для москвичей зрелого возраста

В Москве завершили цифровизацию столичных онкологических стационаров

Новую хорду построят в СВАО

"Мой район. Новости": усадьбу Прозоровских-Бекетовых готовят к открытию

Дептранс Москвы спрогнозировал вечернюю загруженность дорог на уровне 5–6 баллов

Из 27 помещений в столичных исторических зданиях инвесторы отреставрировали 12. Например, в порядок привели большую часть доходного дома Синицына в Благовещенском переулке.

В данный момент работы идут еще в 15 исторических зданиях столицы. Среди них – объект культурного наследия федерального значения дом на Маросейке конца XVIII века. Раньше он был жилым, теперь в нем расположены коммерческие помещения и организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоДарья КрамароваАнна Макарова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика