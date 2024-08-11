Собянин подписал документ о реставрации церкви Воскресения в Пленницах

Воскресенский храм в Пленницах отреставрируют. Такой документ подписал Сергей Собянин.

Работы по реставрации объекта культурного наследия пройдут в ближайшие годы. Ожидается, что церковь приспособят под современное использование, восстановив исторический облик.

Сейчас храм находится в удовлетворительном состоянии. О том, почему понадобилась реставрация и подробнее об истории культового сооружения – в эфире телеканала Москва 24.