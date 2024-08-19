Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

19 августа, 11:30

Город

Количество площадок столичного проекта "Спортивные выходные" увеличилось в три раза

Количество площадок столичного проекта "Спортивные выходные" увеличилось в три раза

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Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве 3 и 4 августа

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице 3 и 4 августа

Количество площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В офлайн-тренировках приняли участие более 113 тысяч человек вместе с профессионалами за четыре года существования проекта. Зарегистрироваться для участия помогают сотрудники центров госуслуг. Они также могут напомнить о предстоящих занятиях.

Теперь тренировки проходят в парке Победы, фудмолле "Депо. Москва", культурном центре ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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