19 августа, 11:30Город
Количество площадок столичного проекта "Спортивные выходные" увеличилось в три раза
Количество площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В офлайн-тренировках приняли участие более 113 тысяч человек вместе с профессионалами за четыре года существования проекта. Зарегистрироваться для участия помогают сотрудники центров госуслуг. Они также могут напомнить о предстоящих занятиях.
Теперь тренировки проходят в парке Победы, фудмолле "Депо. Москва", культурном центре ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.