Количество площадок столичного проекта "Спортивные выходные" увеличилось в три раза

Количество площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В офлайн-тренировках приняли участие более 113 тысяч человек вместе с профессионалами за четыре года существования проекта. Зарегистрироваться для участия помогают сотрудники центров госуслуг. Они также могут напомнить о предстоящих занятиях.

Теперь тренировки проходят в парке Победы, фудмолле "Депо. Москва", культурном центре ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.