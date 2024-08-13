Депутат МГД Стебенкова осмотрела ход капремонта поликлиники в Текстильщиках

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Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова проверила ход выполнения капитального ремонта поликлиники в Текстильщиках, расположенной по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 7, передает Агентство "Москва".

"Приятно отметить, что работы идут в очень высоком темпе. Сейчас специалисты монтируют медицинское оборудование, систему кондиционирования, подвесные потолки. Уже скоро – финишный этап, в том числе клининг. Была в этой поликлинике несколько месяцев назад, и прогресс, безусловно, очевидный. Все сделано на самом высоком уровне, качество – и оборудования, и интерьеров – самое высокое", – сказала Стебенкова.

Она отметила, что медучреждение проходит обновление в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, и ожидается, что уже в сентябре поликлиника откроет двери для посетителей. Самые посещаемые кабинеты разместятся на первом этаже, рядом будут врачи и диагностика по соответствующему профилю. Также к услугам медицинских работников и пациентов – зоны отдыха и буфет.

В 2025 году начнется капитальный ремонт в филиале № 2 109-й поликлиники, расположенном по адресу улица Грайвороновская, дом 18, корпус 1.

Ранее депутат Московской городской думы Людмила Гусева посетила консультативно-диагностическую поликлинику № 121 на улице Южнобутовской, доме 87, где сейчас проходит капитальный ремонт. Как доложил ей представитель подрядчика, медучреждение должно быть сдано в середине 2025 года. Он отметил, что модернизация поликлиники по новому московскому стандарту требует новых инженерных коммуникаций и строительных работ.