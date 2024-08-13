Депутат МГД Гусева высоко оценила ремонт поликлиники в Южном Бутове по новому стандарту

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Депутат Московской городской думы Людмила Гусева посетила консультативно-диагностическую поликлинику № 121 на улице Южнобутовской, доме 87, где сейчас проходит капитальный ремонт, передает Агентство "Москва".

"Московский стандарт поликлиник – это высочайший уровень медицины и удобства для пациентов. Я очень рада, что постепенно все столичные медучреждения переходят на новый стандарт. Наша задача – сделать московскую медицину не только функциональной, но еще красивой и комфортной. Жители района очень ждут открытие поликлиники после ремонта, и мы видим, что качество работ – на высоте. В рамках депутатского контроля буду следить за дальнейшим ходом работ", – сказала Гусева.

Как доложил депутату представитель подрядчика, медучреждение должно быть сдано в середине 2025 года. Он отметил, что модернизация поликлиники по новому московскому стандарту требует новых инженерных коммуникаций и строительных работ.

По плану на первом этаже взрослого отделения целое крыло будут занимать кабинеты МРТ. На втором этаже, в детском отделении, также будет свой кабинет МРТ, кабинет для рентгенологических исследований, а также кабинеты терапии врожденной кишечной недостаточности и лечебной физкультуры для детей.

Кроме того, здесь появится собственное современное отделение стоматологии. В поликлинике будут работать шесть лифтов, два из которых предназначены для маломобильных посетителей, на каждом этаже по санузлу. Предусмотрены помещения для колясок, детская игровая комната и комната для переодевания грудничков.

Между тем специалисты столичных эндоскопических центров за последние три года выявили свыше 7 тысяч случаев онкозаболеваний, из которых примерно каждый третий, – на нулевой и ранней стадиях. Сейчас в городе функционируют четыре эндоцентра, которые специализируются на онкологии. Они провели уже около 600 тысяч исследований.

