Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

19 августа, 13:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реставрации памятников архитектуры в столице

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реставрации памятников архитектуры в столице

Собянин: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Собянин: оборот высокотехнологичных производств в Москве вырос более чем вдвое

Новости часа: программа реновации формирует новый современный облик Москвы

Собянин рассказал об уникальных архитектурных решениях в рамках реновации

Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через Битцу

Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

Собянин: Боткинской больнице присвоен статус научно-клинического центра

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для занятий спортом

Собянин рассказал о развитии зарядной инфраструктуры для городского транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 50 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве c с января по июнь 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Доля современных поездов на МЦД-3 достигла 85%, данные привел заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 130 площадок примут участие в акции "День без турникетов. Москва 2030". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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