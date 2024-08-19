Новости часа: мэр Москвы рассказал о реставрации памятников архитектуры в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 50 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве c с января по июнь 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Доля современных поездов на МЦД-3 достигла 85%, данные привел заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 130 площадок примут участие в акции "День без турникетов. Москва 2030". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.