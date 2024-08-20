Космонавт Шкаплеров рассказал о цифровой экспозиции на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: из личного архива Шкаплерова

Понять масштаб цифровизации столицы и увидеть, как создается современная экосистема для жителей города, можно на экспозиции "Цифровые технологии Москвы. Время сервисов", которая в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открыта на Манежной площади. Об этом летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров рассказал на встрече с молодежью Северо-Западного округа.

"Москвичи привыкли пользоваться электронными услугами и сервисами, а также знают, как быстро получить нужную информацию в мобильных приложениях. Все это стало возможным благодаря тому, что город создает и постоянно совершенствует важные ИТ-проекты. Однако далеко не всегда можно понять масштаб этой работы, поскольку цифровизация стала для нас привычным делом. Благодаря экспозиции на Манежной площади, которая объединяет 12 тематических площадок, можно увидеть достижения в самых разных сферах", – отметил Шкаплеров.

Научный потенциал столицы, подчеркнул он, выражается в конкретных решениях, которые отражают современные достижения. Так, голосовой помощник общегородского контакт-центра создан на базе технологий искусственного интеллекта и дает возможность каждому москвичу получить необходимую консультацию, затратив на это минимум времени.

На Манежной площади посетители могут вспомнить, как развивались привычные сегодня сервисы, например, рассмотреть, как в течение лет менялся интерфейс портала mos.ru, или заглянуть внутрь сложных систем и изучить работу платформы "Электронный дом".

"Такие экспозиции помогают составить общее впечатление о проделанной работе, о тех удобствах, которые технологии принесли в жизнь каждого москвича. Ведь сегодня в любой момент можно не только оформить документы, записаться к врачу, получить консультацию, записать ребенка в секцию, но и получить целый комплекс услуг в важной бытовой ситуации, например в переезде по программе реновации", – отметил Шкаплеров.

Ранее Антон Шкаплеров провел лекцию о специфике работы космонавта и людях, которые трудятся в космической отрасли. Мероприятие состоялось на выставке "Москва промышленная" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Он отметил, что через три-четыре года российские космические корабли станут взлетать с нового космодрома Восточный.