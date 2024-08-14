Шкаплеров на выставке "Москва промышленная" провел лекцию о специфике работы космонавта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров провел лекцию о специфике работы космонавта и людях, которые трудятся в космической отрасли. Мероприятие состоялось на выставке "Москва промышленная" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает Агентство "Москва".

"На орбите Земли Международную космическую станцию вскоре сменит наш отечественный аналог – Российская орбитальная станция (РОС). По планам, первый модуль этой станции предстоит вывести на земную орбиту в 2027 году, а в 2028-м РОС уже будет готова принять на борт первых космонавтов", – сказал Шкаплеров во время лекции.

Он отметил, что через три-четыре года российские космические корабли станут взлетать с нового космодрома "Восточный".

"И если сейчас мы все еще летаем на "Союзах", то к этому времени их заменит экологически чистая ракета "Ангара", которая будет нести на себе ПТК – пилотируемый транспортный корабль. На этой же ракете российские космонавты полетят на Луну и Марс", – добавил Герой России.

Антон Шкаплеров встретил в космосе четыре новых года, четыре своих дня рождения, два юбилея – 40 и 50 лет. На орбите отмечают праздники, на Новый год есть небольшая искусственная елка с игрушками, рассказал космонавт.

Ему принадлежит российский рекорд пребывания в открытом космосе – более восьми часов. В частности, он ремонтировал за бортом антенну высокоскоростной связи и интернета. Шкаплеров пояснил, что гравитации на орбитальной станции пока нет, хотя ученые пытаются ее воссоздать хотя бы частично. Это важно, потому что восстанавливаться после невесомости приходится на Земле долго, уточнил космонавт.

По его словам, Россия первой стала возить космических туристов, а когда снимали в космосе фильм "Вызов", то киногруппа готовилась всего 3,5 месяца. Это очередная победа РФ в космосе, ведь за такой короткий срок подготовили непрофессионалов, подчеркнул Шкаплеров. По его словам, когда он вел корабль со съемочной группой, отказала система стыковки, также корабль вышел из зоны связи с Землей. Шкаплерову пришлось проводить стыковку в ручном режиме.

"Такие моменты невозможно отработать на репетиции. Я отработал то, к чему готовился 18 лет", – рассказал Шкаплеров.

Молодые люди, которые интересуются современными технологиями и темой космонавтики, активно задавали вопросы.

Масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего" открылась в "Экспоцентре" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она продлится до 8 сентября. В рамках мероприятия более 60 предприятий покажут свою продукцию. Посетители смогут познакомиться с программой развития столичного бизнеса и поддержки инноваций.

