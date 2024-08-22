Восемь стран примут участие в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"

Защитникам Отечества всех эпох посвятят международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В нем примут участие коллективы из восьми стран.

Музыканты приехали из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР и Гвинеи. Также выступят 15 лучших российских оркестров силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ.

Впервые в истории фестиваля на брусчатку Красной площади выйдет оркестр МВД. Также запланированы выступления подразделений почетной охраны глав государств.

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