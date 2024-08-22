22 августа, 07:30Культура
Восемь стран примут участие в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Защитникам Отечества всех эпох посвятят международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В нем примут участие коллективы из восьми стран.
Музыканты приехали из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР и Гвинеи. Также выступят 15 лучших российских оркестров силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ.
Впервые в истории фестиваля на брусчатку Красной площади выйдет оркестр МВД. Также запланированы выступления подразделений почетной охраны глав государств.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.