"Моя Москва": Борис Токарев. Часть 2

Актер и режиссер Борис Токарев начал сниматься в кино еще в детстве. Но славу ему принесла роль в фильме "Два капитана". В романтичного Сашу Григорьева влюбились многие девушки, а вот сердце молодого артиста уже было занято.

На прогулке по знаковым для него местам в районе Раменки заслуженный артист РСФСР вспомнит, как встретил свою любовь, поделится, где находится его памятник, и расскажет, какая она – Москва Бориса Токарева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".