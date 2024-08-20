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20 августа, 11:00

Культура

"Моя Москва": Борис Токарев. Часть 2

"Моя Москва": Борис Токарев. Часть 2

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Актер и режиссер Борис Токарев начал сниматься в кино еще в детстве. Но славу ему принесла роль в фильме "Два капитана". В романтичного Сашу Григорьева влюбились многие девушки, а вот сердце молодого артиста уже было занято.

На прогулке по знаковым для него местам в районе Раменки заслуженный артист РСФСР вспомнит, как встретил свою любовь, поделится, где находится его памятник, и расскажет, какая она – Москва Бориса Токарева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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