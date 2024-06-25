"Сити": топ-5 картин Винсента Ван Гога в Пушкинской музее

Какие главные работы художника Винсента Ван Гога можно увидеть в Галерее искусства стран Европы и Америки Пушкинского музея на Волхонке? Среди таких картин – "Море в Сент-Мари", "Красные виноградники", "Прогулка заключенных", "Пейзаж в Овере после дождя" и "Портрет доктора Рэя".

Эти картины появились в столице благодаря коллекционерам Ивану и Михаилу Морозову, а также Сергею Щукину, а также их консультантам – русским художникам Сергею Виноградову и Валентину Серову. Подробнее – в программе "Сити".