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25 июня, 13:45

Культура

"Сити": топ-5 картин Винсента Ван Гога в Пушкинской музее

"Сити": топ-5 картин Винсента Ван Гога в Пушкинской музее

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Какие главные работы художника Винсента Ван Гога можно увидеть в Галерее искусства стран Европы и Америки Пушкинского музея на Волхонке? Среди таких картин – "Море в Сент-Мари", "Красные виноградники", "Прогулка заключенных", "Пейзаж в Овере после дождя" и "Портрет доктора Рэя".

Эти картины появились в столице благодаря коллекционерам Ивану и Михаилу Морозову, а также Сергею Щукину, а также их консультантам – русским художникам Сергею Виноградову и Валентину Серову. Подробнее – в программе "Сити".

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