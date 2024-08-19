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19 августа, 14:30

Культура

Актер Иван Кокорин рассказал о съемках в фильме "Девятая рота"

Актер Иван Кокорин рассказал о съемках в фильме "Девятая рота"

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Актер театра и кино Иван Кокорин рассказал, что на съемочной площадке фильма "Девятая рота" вся команда была сконцентрирована на том, чтобы картина получилась. Для этого в коллективе уделяли большое внимание не только выполнению поставленных задач, но и построению отношений внутри съемочной группы.

По словам Кокорина, для актеров устраивали встречи с теми, кто воевал в Афганистане.

Большое интервью с актером театра и кино Иваном Кокориным смотрите 19 августа в 18:30.

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