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23 августа, 20:14

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На Московской международной неделе кино покажут фильмы в бассейнах и на крышах

Фильм в бассейне, кастинги и питчинги: что приготовила Московская неделя кино

В столице началась Московская международная неделя кино: на городских площадках покажут больше 300 отечественных и зарубежных фильмов, а также проведут лекции, мастер-классы и питчинги. Подробнее о самых интересных событиях и локациях фестиваля – в нашем материале.

На радость киноманам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московская международная неделя кино продлится до 28 августа. Показы пройдут на более чем 100 городских площадках, а сеансы будут сопровождать концерты, автограф-сессии со звездами кино, театрализованная программа и арт-перформансы. Гости фестиваля смогут познакомиться с фильмами из таких стран, как Китай, Иран, Франция, Индия и другие.

Кроме того, на некоторых площадках будут показывать документальные картины. Запланирована и деловая программа, в которой примут участие эксперты из 40 стран. А на ВДНХ, Трубной и Триумфальной площадях, в Парке Горького и Новопушкинском сквере будут работать мобильные съемочные павильоны. Все желающие смогут поближе познакомиться с процессом создания фильмов, попробовать себя в роли сценариста или режиссера, а также бесплатно записать видеовизитку для кинопроб.

Также в кинопарке "Москино" пройдут квесты и шоу с каскадерами, а кинокластер "Метмаш" и Киностудии имени Горького ненадолго откроют свои двери для всех желающих. Кроме того, участники фестиваля смогут поучаствовать в открытых кастингах.

Необычные площадки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посмотреть кино гости фестиваля смогут в том числе на территории двух городских бассейнов – в "акватории ЗИЛ" и "Чайке". В программе запланированы показы российских мультфильмов "Чинк: Хвостатый детектив", "Команда МАТЧ", китайских фильмов "Я помню" и "Король неба", а также южнокорейской картины "Ночная сова". Кроме того, на площадке пройдет показ эпизодов сериала "Игры" про Олимпиаду-1980. Там же можно будет потанцевать под диджейскую музыку, послушать популярные хиты в исполнении кавер-групп и позаниматься аквааэробикой. Для входа нужно зарегистрироваться и предъявить медицинскую справку для бассейна.

Еще одной необычной локацией станет кинобаржа "Париход": судно отправится 26 августа в 19:00 с причала на Северном речном вокзале и вернется обратно в 23:00. В программе запланировано выступление кинохора, а также премьерный показ российско-индийской картины "Надо снимать фильмы о любви". После просмотра гости могут послушать диджей-сеты.

Водные показы – не единственное, чем удивит фестиваль. К примеру, главной площадкой документального кино и короткометражных фильмов станет внутренний двор Музея Москвы. В частности, там запланированы показы картин "Зураб" про монументалиста Зураба Церетели, "Со всеми бывает", в основу которой легли истории молодых людей с ментальными расстройствами. Также на территории музея пройдут мастер-классы и лекции от авторов документального кино.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В парке "Зарядье" в самом сердце города можно будет посмотреть, например, перуанский мультфильм "Медвежий переполох", индийское кино "Заметки о жизни" и азербайджанскую картину "Когда молчат стадионы". Площадка будет работать только 25 и 27 августа, регистрация не требуется.

В историческом амфитеатре на Хохловской площади можно будет посмотреть такие картины, как испанский мультфильм "Как приручить монстров", документальную панамскую работу "По стопам моего отца" и индийские "Кукольный дом" и "Жизнь – театр". Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы для детей и взрослых, а также фестиваль уличного кино.

В музее-заповеднике Царицыно покажут фильмы "В объятиях дерева" (Иран), "Привет, пап" (Индия) и другие. Также здесь можно поучаствовать в мастер-классах, встретиться с блогерами и научиться индийским танцам. Кроме того, организаторы запланировали кинопикник, где можно будет кастомизировать одежду в стиле любимых картин.

Посмотреть короткометражные фильмы можно будет на площадке "Техноград". А те, кто активно ищет возможность снять свою картину, смогут представить проект на питчинге. Кроме того, на площадке кинопарка "Москино" проведут обзорные иммерсивные экскурсии. Гостям расскажут о развитии кинематографа и главных этапах производства, а полностью погрузиться в атмосферу создания картин помогут зоны с дополненной реальностью. Организаторы предупреждают, что на мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться.

Также 24 августа в столице пройдет акция "Ночь кино". Гостям покажут отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Причем за это даже можно будет получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

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Шмакова Екатерина

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