Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 17:45

Город

Капремонт с реставрацией завершили в корпусе дома страхового общества "Россия"

Капремонт с реставрацией завершили в корпусе дома страхового общества "Россия"

Четыре тематические зоны представлены на рынке "Москва – на волне"

Фестиваль "Русская кухня" открылся в Измайловском кремле

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Третий этап Кубка Москвы по историческому ралли прошел на ВДНХ

Фестиваль в честь закрытия мотосезона прошел в Москве

В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляции из вольеров животных

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Посетители поделились, какую рыбу купили на рынке "Москва – на волне"

На Сретенском бульваре в одном из корпусов доходного дома страхового общества "Россия" завершили капитальный ремонт с реставрацией. Как выяснили строители, у здания не было реставрационных работ с 1902 года.

Известно, что в 2024 году в столице отреставрируют 14 домов-памятников. С помощью городской программы специалисты возвращают зданиям первоначальный вид, применяя современные технологии. Например, они используют лазерное сканирование, которое позволяет узнать все о состоянии постройки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина ГилеваЕвгений ДукоКристина Шашкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика