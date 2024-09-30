Капремонт с реставрацией завершили в корпусе дома страхового общества "Россия"

На Сретенском бульваре в одном из корпусов доходного дома страхового общества "Россия" завершили капитальный ремонт с реставрацией. Как выяснили строители, у здания не было реставрационных работ с 1902 года.

Известно, что в 2024 году в столице отреставрируют 14 домов-памятников. С помощью городской программы специалисты возвращают зданиям первоначальный вид, применяя современные технологии. Например, они используют лазерное сканирование, которое позволяет узнать все о состоянии постройки.

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