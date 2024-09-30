Собянин: поддержанный Москвой экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экспорт в страны БРИКС+, поддержанный Москвой, вырос почти в три раза, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В частности, с помощью Московского экспортного центра сумма контрактов увеличилась с 3,1 миллиарда рублей в 2021 году до 8,5 миллиарда в 2023 году. Общая сумма контрактов с БРИКС+ сегодня превышает 21 миллиард рублей.

По словам мэра, самыми популярными направлениями стали Китай, Индия, Иран, ОАЭ и Бразилия. Он рассказал, что на китайский рынок вышли поставщики кино, анимации и высокотехнологичных решений. К примеру, город экспортирует системы контроля надежности, которые можно применять на промышленных производствах, не останавливая их работу.



В Индию пришли разработчики 3D-решений, программного обеспечения для финансового сектора и образования, а также поставщики медиаконтента. В Арабские Эмираты поставляют VR-решения для медицины и обучения промышленной безопасности, стоматологические симуляторы, платежные решения для бизнеса, лекарства для животных, и товары для детей.



"Сегодня столица предлагает поддержку по трем ключевым направлениям: обучение и подготовка к работе на иностранных рынках, продвижение и продажи за рубежом и финансовые инструменты в виде грантов и предэкспортного льготного кредитования", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что первая волна расширения БРИКС должна состояться на саммите объединения, который пройдет в Казани. Она коснется около десятка государств. В настоящее время российское председательство занимается формированием списка стран, которые будут включены в первую волну расширения БРИКС.

Белоруссия ожидает, что ее заявку на вступление в объединение рассмотрят в течение ближайшего времени. На данный момент БРИКС представляет собой одну из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран. В нее входят сильные экономики, которые "не являются представительством коллективного Запада".