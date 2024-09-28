Глава МИД Белоруссии Рыженков: первая волна расширения БРИКС произойдет в Казани

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Первая волна расширения БРИКС должна состояться на саммите объединения, который пройдет в Казани. Она коснется около десятка государств, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

По его словам, в настоящее время российское председательство занимается формированием списка стран, которые будут включены в первую волну расширения БРИКС.

При этом Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в объединение будет рассмотрена в течение ближайшего времени, подчеркнул Рыженков.

"Но тут есть такая тема, что на сегодняшний момент есть члены БРИКС, полноправные. Следующая волна расширения, она затронет так называемый статус страны-партнера", – отметил дипломат на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, Рыженков подчеркнул, что на данный момент БРИКС представляет собой одну из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран. Он обратил внимание, что в нее входят сильные экономики, которые "не являются представительством коллективного Запада".

При этом население стран – участниц БРИКС превышает число жителей западных государств. Кроме того, входящие в объединение страны обладают большим объемом полезных ископаемых, резюмировал глава белорусского МИД.

Ранее заинтересованность в БРИКС от лица властей Боливии выразила глава МИД страны Селинда Соса. По ее словам, государство считает это объединение альтернативой для новой организации мира.

Вместе с тем в начале сентября заявку на членство в БРИКС подала Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, страны – участницы собираются рассмотреть заявку государства на полноформатное участие в межгосударственном объединении.

