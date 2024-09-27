Глава МИД Боливии Соса заявила, что страна заинтересована в БРИКС

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Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает это объединение альтернативой для новой организации мира. Об этом заявила глава МИД Боливии Селинда Соса на полях Генассамблеи ООН.

"Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться", – приводит РИА Новости слова дипломата.

В начале сентября заявку на членство в объединении также подала и Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в планах стран – участниц БРИКС рассмотреть заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении.

В России идет работа над независимым "платежно-расчетным контуром" в БРИКС, заявлял Владимир Путин. Соответствующий "контур" поспособствует эффективному и независимому обслуживанию всей внешней торговли, подчеркнул лидер РФ.