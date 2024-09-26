Путин заявил о работе над независимым "платежно-расчетным контуром" в БРИКС

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В России идет работа над независимым "платежно-расчетным контуром" в БРИКС, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели", передает RT.

Соответствующий "контур" поспособствует эффективному и независимому обслуживанию всей внешней торговли, подчеркнул лидер РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия в последние годы вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. По словам президента, РФ должна пользоваться экспортными возможностями в реалиях, где формируются рынки будущего.

Он добавил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику начал превышать показатели "Большой семерки" (G7). Президент рассказал, что, согласно прогнозу на 2028 год, доля в мировом ВВП у БРИКС составит 33,8%, у G7 – 27,9%. Кроме того, Путин напомнил, что нацпроект по поддержке экспорта стартует уже в 2025 году. При этом он будет продлен до 2030 года.

