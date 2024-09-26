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26 сентября, 08:00

Общество

Эксперты рассказали, как выбрать скумбрию

Эксперты рассказали, как выбрать скумбрию

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В магазинах горожане могут найти скумбрию как натурального холодного копчения, так и искусственного. В первом случае продукт долго обрабатывается дымом, во втором – покрывается специальной жидкостью. Если на тушке есть проколы или следы от веревки, это говорит о том, что рыба готовилась с использованием настоящего дыма, рассказали эксперты.

Также стоит обратить внимание на целостность продукта. У качественной скумбрии ясные и четкие глаза, красные жабры и упругая спинка. Цвет рыбы должен быть слегка золотистым или коричневым, а мясо – упругим, подчеркнули специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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