Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о врачебных консилиумах в Москве

По словам генерального директора НМИЦ радиологии, главного онколога Минздрава РФ, академика РАН и РАО Андрея Каприна, для того чтобы получить ответы в сложных ситуациях, столичные врачи собирают консилиумы. Он отметил, что в некоторых случаях он сам консультируется со своими заместителями, помощниками и экспертами.

Кроме того, Каприн заявил, что с россиянами ведется информационная работа, в том числе в интернете.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.