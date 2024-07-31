Опубликована анкета биоматериала от якобы Павла Дурова

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В одной из российских клиник, где якобы хранится сперма основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, обнаружили его анкету. Она содержит данные о росте, весе и профессии владельца биологического материала.

"Рост – 176, вес – 72, профессия – программист, предприниматель", – пишет RT, ссылаясь на документ.

По утверждению журналистов, ранее за биоматериал от якобы Дурова просили 70 тысяч рублей, а сейчас – всего 30 тысяч рублей. При этом "обычная" донорская доза стоит 20 тысяч рублей, пишет издание.

"Полная стоимость услуги вместе с посадкой эмбрионов – от 225 000 до 300 000 рублей", – объяснили представители медицинского учреждения.

Работники клиники знают об ажиотаже за якобы материал Дурова, поясняя, что сейчас "вся запись только на него". Они не смогли гарантировать точную принадлежность биологического материала, однако показали несколько детских фото основателя Telegram и фото других детей, которые якобы появились от него.

По словам врачей, все дети, рожденные от этого донора, могут читать уже к полутора годам.



Ранее Дуров рассказал, что благодаря донорству у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах. Все началось 15 лет назад, когда один из друзей уговорил предпринимателя сдать биологический материал в клинику, так как его знакомый не мог иметь детей.

Затем уже руководитель клиники предложил Дурову сдать больше образцов, чтобы анонимно помочь другим людям своим высококачественным материалом.

