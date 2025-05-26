Собянин: территорию около будущих станций Троицкой линии метро благоустроят

Городские службы приведут в порядок территорию возле будущих станций Троицкой линии метро. О комплексном благоустройстве рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет о станциях "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Основная задача – интегрировать новые объекты метрополитена в городскую среду и создать комфортные общественные пространства.

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