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26 мая, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: территорию около будущих станций Троицкой линии метро благоустроят

Собянин: территорию около будущих станций Троицкой линии метро благоустроят

Собянин анонсировал продолжение благоустройства в районах Нагорный и Нагатино-Садовники

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Собянин рассказал о благоустройстве у станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве у станций новой Троицкой линии метро

Городские службы приведут в порядок территорию возле будущих станций Троицкой линии метро. О комплексном благоустройстве рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет о станциях "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Основная задача – интегрировать новые объекты метрополитена в городскую среду и создать комфортные общественные пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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