26 мая, 07:15Мэр Москвы
Собянин: территорию около будущих станций Троицкой линии метро благоустроят
Городские службы приведут в порядок территорию возле будущих станций Троицкой линии метро. О комплексном благоустройстве рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Речь идет о станциях "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Основная задача – интегрировать новые объекты метрополитена в городскую среду и создать комфортные общественные пространства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.