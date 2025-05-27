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27 мая, 07:45

Общество

В России рабочий день в жару могут сократить до четырех часов

В России рабочий день в жару могут сократить до четырех часов

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Летняя жара может повлиять на продолжительность рабочего дня. Если в помещении без кондиционера температура превышает 28,5 градуса, день может быть сокращен на 1–4 часа.

Комфортными считаются условия при 24–25 градусах. Для тех, кто трудится на улице, предусмотрены перерывы. При температуре выше 32,5 градуса необходимо регулярно уходить в тень и отдыхать, чтобы избежать перегрева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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