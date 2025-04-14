14 апреля, 13:01Происшествия
Движение на западе столицы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения
Фото: Москва 24
Движение транспорта на западе Москвы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
О прорыве трубы стало известно днем 14 апреля. В связи с этим автомобилисты не могли проехать по двум полосам на участке Рябиновой улицы от дома 14 до перекрестка с Верейской улицей.
На месте ЧП работали сотрудники ведомства, которые помогали обеспечить регулировочно-распорядительные действия и оказывали всестороннюю помощь.
Похожая ситуация произошла ранее в Гольянове. Там вода вытекла на проезжую часть в районе дома 19 на Уральской улице. По данным СМИ, над водой на проезжей части поднимался пар.
В связи с этим движение транспорта было перекрыто. Спустя время утечку воды удалось устранить.
Движение на Рябиновой улице Москвы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения