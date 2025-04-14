Движение на западе столицы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения

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Движение транспорта на западе Москвы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

О прорыве трубы стало известно днем 14 апреля. В связи с этим автомобилисты не могли проехать по двум полосам на участке Рябиновой улицы от дома 14 до перекрестка с Верейской улицей.

На месте ЧП работали сотрудники ведомства, которые помогали обеспечить регулировочно-распорядительные действия и оказывали всестороннюю помощь.

Похожая ситуация произошла ранее в Гольянове. Там вода вытекла на проезжую часть в районе дома 19 на Уральской улице. По данным СМИ, над водой на проезжей части поднимался пар.

В связи с этим движение транспорта было перекрыто. Спустя время утечку воды удалось устранить.

