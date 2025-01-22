Столичные службы устранили утечку воды в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Столичные службы устранили утечку воды на улице Уральской в Гольянове, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграмм-канале.

В настоящий момент специалисты приводят дорогу в порядок, подчеркнули в пресс-службе.

Вечером 22 января вода вытекла на проезжую часть в районе дома 19. СМИ сообщали, что над водой на проезжей части поднимался пар.

На улице временно было перекрыто движение транспорта. Столичный Дептранс призвал выбирать пути объезда.