"Мой район. Место встречи": Останкинский

Дворец-театр графа Шереметева, Останкинская башня, Ботанический сад, ВДНХ, монумент "Покорителям космоса" и аллея Космонавтов – это знаковые достопримечательности Останкинского района. У каждой из них есть своя легендарная история.

В этом выпуске диктор советского и российского радио и телевидения Анна Шатилова рассказала о том, где жила в Останкинском районе и как складывалась ее карьера на телевидении.

Также заместитель директора московского Музея космонавтики Вячеслав Климентов рассказал, почему в Останкинском районе так много мест связаны с темой космоса.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".