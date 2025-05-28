Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Останкинский

"Мой район. Место встречи": Останкинский

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Дворец-театр графа Шереметева, Останкинская башня, Ботанический сад, ВДНХ, монумент "Покорителям космоса" и аллея Космонавтов – это знаковые достопримечательности Останкинского района. У каждой из них есть своя легендарная история.

В этом выпуске диктор советского и российского радио и телевидения Анна Шатилова рассказала о том, где жила в Останкинском районе и как складывалась ее карьера на телевидении.

Также заместитель директора московского Музея космонавтики Вячеслав Климентов рассказал, почему в Останкинском районе так много мест связаны с темой космоса.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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