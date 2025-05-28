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28 мая, 09:00

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Фестиваль "Солома" пройдет в "Москино" 7 и 8 июня

Фестиваль "Солома" пройдет в "Москино" 7 и 8 июня

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Фестиваль "Солома" состоится 7 и 8 июня в Москве. В этом году он станет частью проекта "Лето в Москве" и впервые пройдет в кинопарке "Москино".

Гостям покажут, как создается кино, также в программе будут развлечения для детей, игры, конкурсы и много современной актуальной музыки разных жанров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

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