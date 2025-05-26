Фестиваль "Театральный бульвар" стартует 1 июня в Москве. Он продлится все лето. Ведущие театры России покажут свои спектакли в рамках фестиваля.

Мероприятия пройдут на 14 городских площадках. Ключевыми из них будут 6, основной сценой станет амфитеатр на Покровском бульваре.

Постановки представят артисты театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Красноярска, Пскова и других городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.