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21 мая, 14:04

Город

Аттракционы в Москве подготовили к летнему сезону

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В столице завершили подготовку аттракционов к летнему сезону, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) по городу.

"В Москве зарегистрировано 403 аттракциона, из которых наибольшее количество расположено в Восточном (74), Южном (62) и Западном (49) административных округах", – рассказал первый замначальника ОАТИ, начальник Гостехнадзора города Даниил Мальгин.

Кроме того, в 2025 году было зарегистрировано 17 новых аттракционов. Этот показатель выше на 35%, чем за аналогичный период 2024 года, отметил Мальгин.

Проверка техсостояния проходила с привлечением экспертов аккредитованных специализированных организаций. Исходя из результатов на аттракционы выданы акты технического освидетельствования, содержащие экспертные заключения, добавили в ОАТИ.

Оценка состояния аттракционов включает в себя комплекс обследований:

  • визуально-измерительный контроль и ультразвуковую толщинометрию металлоконструкций;
  • проверку состояния болтовых и заклепочных соединений;
  • диагностику электрооборудования аттракциона.

Ранее председатель правления холдинга "Остров мечты" Амиран Муцоев сообщал, что в этом году в эксплуатацию планируют ввести новые аттракционы на открытой площадке парка развлечений. Ее площадь может превысить 200 тысяч квадратных метров. Строительство на территории парка уже ведется.

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