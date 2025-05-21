Аттракционы в Москве подготовили к летнему сезону

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В столице завершили подготовку аттракционов к летнему сезону, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) по городу.

"В Москве зарегистрировано 403 аттракциона, из которых наибольшее количество расположено в Восточном (74), Южном (62) и Западном (49) административных округах", – рассказал первый замначальника ОАТИ, начальник Гостехнадзора города Даниил Мальгин.

Кроме того, в 2025 году было зарегистрировано 17 новых аттракционов. Этот показатель выше на 35%, чем за аналогичный период 2024 года, отметил Мальгин.

Проверка техсостояния проходила с привлечением экспертов аккредитованных специализированных организаций. Исходя из результатов на аттракционы выданы акты технического освидетельствования, содержащие экспертные заключения, добавили в ОАТИ.

Оценка состояния аттракционов включает в себя комплекс обследований:

визуально-измерительный контроль и ультразвуковую толщинометрию металлоконструкций;

проверку состояния болтовых и заклепочных соединений;

диагностику электрооборудования аттракциона.

Ранее председатель правления холдинга "Остров мечты" Амиран Муцоев сообщал, что в этом году в эксплуатацию планируют ввести новые аттракционы на открытой площадке парка развлечений. Ее площадь может превысить 200 тысяч квадратных метров. Строительство на территории парка уже ведется.