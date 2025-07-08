Почти 800 браков зарегистрируют в Москве в День семьи любви и верности

Столичные ЗАГСы зарегистрируют почти 800 браков в День семьи любви и верности, 8 июля. Но праздник касается и тех, кто уже давно состоит в официальном союзе. Для пар, проживших вместе более 40 лет, появилась возможность отметить юбилейную дату в торжественной обстановке.

Такой шанс дает проект "Семейное московское долголетие", в рамках которого юбилярам устраивают особые церемонии, вручают свидетельства и памятные подарки. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, такие встречи вдохновляют молодежь на долгие и осознанные отношения.

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