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06 июля, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": маршруты общественного транспорта изменили в Куркине

"Мой район. Новости": маршруты общественного транспорта изменили в Куркине

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Жители Куркина теперь могут быстрее добраться до метро благодаря измененным маршрутам общественного транспорта. Остановки, которые не пользовались популярностью, перевели в режим "По требованию", а в тех кварталах, где транспорт ходил только в одну сторону, пассажиры теперь могут выбрать сразу из нескольких маршрутов. Единая остановка для всех автобусов и пересадка для пассажиров появилась у станции метро "Планерная".

Всего до подземки в Куркине теперь можно добраться на четырех прямых маршрутах автобусов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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