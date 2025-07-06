"Мой район. Новости": маршруты общественного транспорта изменили в Куркине

Жители Куркина теперь могут быстрее добраться до метро благодаря измененным маршрутам общественного транспорта. Остановки, которые не пользовались популярностью, перевели в режим "По требованию", а в тех кварталах, где транспорт ходил только в одну сторону, пассажиры теперь могут выбрать сразу из нескольких маршрутов. Единая остановка для всех автобусов и пересадка для пассажиров появилась у станции метро "Планерная".

Всего до подземки в Куркине теперь можно добраться на четырех прямых маршрутах автобусов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".