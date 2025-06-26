В Москве модернизируют 100 тыс "квадратов" медицинских учреждений

15 корпусов стационаров – 100 тысяч квадратных метров площадей – модернизируют в Москве. В масштабную кампанию по обновлению медучреждений попали еще 15 зданий. Они расположены в больницах имени Ф. И. Иноземцева, Н. Ф. Филатова, В. В. Вересаева, Н. И. Пирогова, Л. А. Ворохобова, а также в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина, Морозовской детской городской клинической больнице и Московском многопрофильном центре паллиативной помощи.

В них появится новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения, а также комфортные условия для пациентов и врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.