"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршруты № 140 и 502 в Москве

Жители четырех районов востока столицы теперь могут быстрее добраться до метро и центральных диаметров. Этого удалось добиться с помощью электробусов, которые вышли сразу на два маршрута – № 140 и 502. Первый идет от метро "Сокольники" до 6-го Лучевого просека, а второй – от метро "Выхино" до "Новокосино".

По маршруту № 502 теперь ходят электробусы "КамАЗ" нового поколения. В этой модификации двери открываются наружу. На них появилась световая индикация – зеленая и красная – в зависимости от того, начинается или заканчивается посадка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".