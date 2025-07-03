Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 06:00

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршруты № 140 и 502 в Москве

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршруты № 140 и 502 в Москве

Новости мира: в Белграде задержали участника протестов после установки баррикад

Борт авиакомпании Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

ГД подготовила законопроект о штрафах за опоздания для перевозчиков

ГД выступила за запрет укладки асфальта в непогоду

Москвичам рассказали об изменении схемы движения трамваев

Жителям столицы рассказали об изменениях в схеме движения общественного транспорта

Москвичей предупредили о перекрытиях в городе 4–6 июля

В Москве запущен третий маршрут речных электросудов

Вице-премьер Савельев доложил Путину о ходе реализации ВСМ

Жители четырех районов востока столицы теперь могут быстрее добраться до метро и центральных диаметров. Этого удалось добиться с помощью электробусов, которые вышли сразу на два маршрута – № 140 и 502. Первый идет от метро "Сокольники" до 6-го Лучевого просека, а второй – от метро "Выхино" до "Новокосино".

По маршруту № 502 теперь ходят электробусы "КамАЗ" нового поколения. В этой модификации двери открываются наружу. На них появилась световая индикация – зеленая и красная – в зависимости от того, начинается или заканчивается посадка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика