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04 февраля, 23:45

Происшествия

Женщина с ребенком устроила скандал в такси в Балашихе

Женщина с ребенком устроила скандал в такси в Балашихе

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В Балашихе произошел инцидент с пассажиркой такси, который быстро распространился в социальных сетях. Женщина с маленьким ребенком начала агрессивно вести себя, когда таксист отказался везти ее по эконом-тарифу из-за неподобающих условий для перевозки ребенка.

Конфликт дошел до того, что пассажирка выгнала водителя из машины и села за руль. Во время поездки она продолжала угрожать таксисту и кричала на него. Водитель, как и положено по правилам, отказался перевозить ребенка без специального детского кресла, что является обязательным требованием безопасности, закрепленным в правилах дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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