Стримерша получила насмешки после жалобы на доход в 10 тысяч долларов в месяц

Фото: twitch.tv/snowcone

Twitch-стримерша snowwcone вызвала волну критики после того, как пожаловалась на ежемесячный доход в 10 тысяч долларов (781 700 рублей. – Прим. ред.), сообщает Dexerto.

Во время прямой трансляции девушка заявила, что ей не хватает денег на жизнь из-за высоких расходов, связанных с ее деятельностью. Она уточнила, что тратит 5 тысяч долларов (390 850 рублей. – Прим. ред.) на поездки для создания контента, 2 тысячи долларов (156 340 рублей. – Прим. ред.) – на аренду жилья, а также различные суммы на интернет, оборудование, оплату услуг монтажеров и специалистов по нарезке клипов.

Стримерша добавила, что находится на таком этапе карьеры, когда ей необходимо посещать различные мероприятия и налаживать профессиональные связи, чтобы добиться дальнейшего роста. Практически все заработанные средства реинвестируются обратно в ее деятельность.

Видео с возмущением девушки набрало 11 миллионов просмотров, однако многие были озадачены ее тратами. В комментариях спрашивали, как можно потратить 10 тысяч долларов, и предлагали сократить расходы, например не нанимать человека для редактирования видео.

Сама snowwcone ответила, что не может редактировать видео самостоятельно, так как тратит все время на стримы, встречи или путешествия.

"Неумение жить и создавать контент на 10 тысяч долларов в месяц – это вопрос навыков", – заметил один из пользователей.

Ранее в Госдуме предложили запретить мукбанги – жанр видеороликов, в которых демонстрируется поедание пищи в больших количествах. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее мнению, авторы таких роликов "едят много и неразумно".

С таким же предложением выступала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она уверена, что это явление опасно, поскольку популяризует неправильный образ жизни.